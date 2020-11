Pogba en Van de Beek moeten vanop de bank toekijken bij Manchester United op bezoek bij Everton

Zaterdagmiddag om 13u30 wordt in Engeland Everton - Manchester United gespeeld. Voor Everton staat een plaats in de top 4 op het spel, United wil vooral wegkomen van de rechterkolom.

Opstelling Everton

Bij de thuisploeg zijn er geen al te grode verrassingen in de opstelling. Of misschien is het wel een verrassing dat Ancelotti opnieuw gekozen heeft voor Pickford in doel nadat hij vorige week nog op de bank moest zitten. Op het middenveld ogen de Toffees heel sterk met Allan, Doucouré en James Rodriguez. Voorin staat uiteraard Dominic Calvert-Lewin.

Opstelling Manchester United

Bij Manchester United kiest coach Solksjaer voor Fred en Mctominay centraal op het middenveld. Het is de derde keer op rij dat ze samen op het middenveld staan. Dat gaat ten koste van Paul Pogba. De Franse middenvelder mocht tegen Arsenal vorige week nog starten centraal op het middenveld maar verdwijnt nu naar de bank.

Ook Donny van de Beek zit op de bank bij United. De Nederlander kan niet echt doorbreken mij zijn nieuwe ploeg. Voorlopig kwam hij in 5 invalbeurten aan 74 minuten.