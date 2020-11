James Rodriguez is ambitieus met Everton: "Kunnen Champions League-plek bemachtigen"

Voor James Rodriguez is de overstap van Bayen Munchen naar Everton een zeer goede overstap gebleken. Na 6 wedstrijden heeft de Colombiaanse spelverdeler 3 doelpunten en 3 assists achter zijn naam staan.

Everton begon heel goed aan de competitie met een 12 op 12. Daarna werd er gelijkgespeeld tegen stadsrivaal Liverpool, maar Everton was de fiere leider van de Premier League. Ondertussen is het vormpeil wat minder na verliespartijen tegen Southampton en Newcastle United.

Maar de Colombiaanse verdediger is erg ambitieus, ondanks de recente 1 op 9. "Ik vind het niet leuk om van thuis naar de Champions League te kijken. Ik denk dat we daar volgend jaar zelf kunnen staan", klinkt het bij de Colombiaan.

Zaterdagmiddag kan Rodriguez daad bij het woord voegen in de wedstrijd tegen Manchester United, twee rechtstreekse concurrenten voor een top-4 plaats en een bijbehorend Champions League-ticket.

Het laatste seizoen dat James Rodriguez geen Champions League speelde, was in 2013/2014 toen hij werd uitgeleend aan AS Monaco.