Kemar Lawrence staat op als leider achterin bij Anderlecht: "Ik hou van clean sheets en doe alles om er een te behalen"

Afgelopen weekend vierde Kemar Lawrence zijn debuut als basisspeler bij Anderlecht. Hoewel hij er al bijna een jaar zit, was het moeilijk om zijn debuut te maken.

Zo was Lawrence afgelopen zomer in Jamaica wegens het overlijden van zijn broer. Daarna had hij een ferme trainingsachterstand, iets wat hij nu nagenoeg heeft weggewerkt.

"Ik voel me nu echt goed, het was geweldig om opnieuw op het veld te kunnen lopen. Ik train elke dag mentaal en fysiek om klaar te staan als de coach mij nodig heeft. Enkele dagen voor de wedstrijd had hij me al gezegd dat ik aan de basis zou staan, maar dat veranderde niets aan mijn voorbereiding", bekent Lawrence.

De wingback is een echte verdediger, zo blijkt uit zijn uitspraken. "Ik maak van clean sheets een erezaak, ik hou ervan. Op het veld zal ik er alles aan doen om er één te behalen. Het maakt niet uit of we 1-0 of 6-0 winnen, zolang we maar winnen met schone netten", klinkt het bij de Jamaicaan.

Toekomst

Kemar Lawrence hoopt dat zijn basisplaats het begin is van een mooie periode bij Anderlecht. Hij zag ook hoe het met paars-wit niet altijd van een leien dakje ging het afgelopen jaar. "Maar we zien de weg vooruit dankzij onze twee overwinningen op rij. De voorhoede creëert kansen dus als de verdediging blijft werken, bereiken we onze doelen. Het vertrouwen is er alleszins", besluit de verdediger hoopvol.