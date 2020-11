Utrecht reageert op vertrek Van den Brom: "Het ging allemaal heel snel"

FC Utrecht heeft afscheid genomen van hun coach John van den Brom. De Nederlander trekt naar Racing Genk. De Nederlandse club geeft op hun website meer tekst en uitleg bij het vertrek van Van den Brom.

"Woensdagavond belde KRC Genk me met de mededeling dat ze concrete intresse hadden in John. Daarna heb ik met hem contact gehad en gaf hij aan dat hij voor zijn kans wou gaan. Vanaf dan ging het snel en zijn we vrijdag tot een akkoord gekomen", klinkt het bij technisch directeur Jordy Zuidam.

Been stijf houden

"We hadden plan van lange termijn gemaakt dus het is jammer dat hij vertrekt, maar we hebben als club een project en die visie blijft dezelfde. Voetbal blijft voetbal", vertelt Zuidam.

Van den Brom bij de club proberen houden en het aanbod van Genk weigeren behoorde ook tot de mogelijkheden, maar daar heeft Utrecht niet voor gekozen. "Intern hebben we het besproken wat we zouden doen. Het is niet opportuun om een trainer te houden die aangeeft dat hij liever een andere ploeg zou coachen. We hebben dan met Racing Genk samengezeten, zij voldeden aan alle eisen waardoor we tot een deal zijn gekomen",