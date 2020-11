Sterkhouder in Belgische defensie verwacht veel van opvolging: "Sommigen staan verder dan wij op die leeftijd"

Het is bijna een jaar geleden voor Thomas Vermaelen dat hij nog eens het shirt van de Rode Duivels mocht aantrekken. In het komende drieluik kan hij opnieuw zijn nationale plicht vervullen. De 34-jarige verdediger denkt nog niet aan stoppen, maar praat al wel over de opvolging centraal achterin.

Het is een veelbesproken onderwerp als het over de nationale ploeg gaat. De verdediging wordt er niet jonger op. Kompany is gestopt en Vertonghen (33), Alderweireld (31) en Vermaelen (34) zitten op tram 3, terwijl Boyata (29) aan de volgende halte staat te wachten.

Vanheusden

"We hebben de voorbije maanden kunnen zien dat er nog talent is. Jongens die soms zelfs verder staan dan wij op die leeftijd. Denayer onder anderen. Hij is aan een mooie carrière bezig. Boyata ook", zei Thomas Vermaelen in Het Laatste Nieuws.

In de vorige interlandbreak maakten Sebastiaan Bornauw en Zinho Vanheusden hun debuut voor de Belgische hoofdmacht. "Die jongere gasten zoals Vanheusden ken ik nog niet zo goed, maar wat ik erover hoor en lees, klinkt veelbelovend. Wel spijtig van zijn zware knieblessure."