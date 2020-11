🎥 Ajax omzeilt lastige klip en komt (voorlopig) alleen op kop in de Eredivisie

Ajax haalde het eerder deze week in een felbevochten Champions Leaguewedstrijd tegen Atalanta. Dan kondigt een uitwedstrijd tegen Utrecht zich altijd als gevaarlijk aan. De Amsterdammers klaarden de klus en keerden met drie punten op zak huiswaarts.

Bij Utrecht zat zoals bekend John Van den Brom niet meer op de bank. Terwijl hij in Genk zijn eerste sessie leidde, speelde zijn ex-poulains in Galgenwaard tegen Ajax.

De Ajacieden hadden het moeilijk om in hun spel te komen tegen Utrecht, Dusan Tadic had pech en raakte de lat. Tot overmaat van ramp viel revelatie Antony uit met een hamstringblessure. Op het uur was het andermaal Davy Klaassen die de ban brak voor Ajax, na knap voorbereidend werk van Labyad en Tadic.

Het was diezelfde Tadic die tien minuten later vanaf de stip alle twijfels wegnam, al was er bij Utrecht protest voor voorafgaand buitenspel. In de slotfase pikte ook invaller Qunciy Promes zijn goaltje mee. De Nederlandse international strafte slap verdedigen genadeloos af.

Door deze zege nestelt Ajax zich voorlopig alleen op kop van de Eredivisie. Vitesse (met Loïs Openda) kan vanmiddag op gelijke hoogte komen, mits winst tegen Emmen.