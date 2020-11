Romelu Lukaku invaller bij gelijkspel tussen Inter en Atalanta; net op tijd klaar voor de Nations League?

Atalanta en Inter hebben zondagmiddag de punten gedeeld. Goed nieuws: Romelu Lukaku mocht invallen en lijkt zo net op tijd klaar voor de beslissende wedstrijden in de Nations League.

Na de nederlaag in de Champions League tegen Real Madrid stond Inter voor een moeilijke verplaatsing naar Atalanta, dat eerder deze week evenzeer verloor tegen Ajax.

Vlak voor het uur was het Lautaro Martinez die Inter op voorsprong bracht, maar tien minuten voor affluiten zorgde Miranchuk voor de gelijkmaker.

Het beste nieuws viel een kwartier voor tijd te noteren. Romelu Lukaku mocht invallen van Antonio Conté en lijkt zo net op tijd klaar voor de beslissende duels in de Nations League, die er komende week aankomen. Radja Nainggolan kwam overigens niet van de bank.

In de andere matchen was Mkhitaryan de grote man bij AS Roma. De ex-speler van Arsenal was goed voor een hattrick. Eerder op de dag verspeelde Juventus in extremis twee punten bij Lazio.