Rode Duivels azen op revanche tegen Zwitserland: Xhaka, Shaqiri en boeman Seferovic tekenen present

Maandag verzamelen de Rode Duivels in Tubeke en woensdag volgt hun eerste opdracht. Ze nemen het in een vriendschappelijk duel op tegen Zwitserland, het land dat hen in 2018 de winst in de Nations League-poule afsnoepte.

In november 2018 was er geen vuiltje aan de licht voor de Rode Duivels. Na ruim een kwartier had Thorgan Hazard België al op een comfortabele 0-2 gezet, maar na 90 minuten stond er een pijnlijke 5-2 op het bord. Boeman Seferovic De boosdoener van dienst was Haris Seferovic, de stevige spits van Benfica die toen een hattrick scoorde. Hij is woensdag wellicht opnieuw van de partij. Hij zit alvast in de selectie. Andere blikvangers bij het nummer 16 van de FIFA-ranking zijn Sommer (Mönchengladbach), Akanji (Dortmund), Shaqiri (Liverpool), Xhaka (Arsenal), Elvedi (Mönchengladbach) en Rodriguez (Torino). Die laatste twee stonden ook op het scoreblad bij de 5-2. Hieronder ontdekt u de volledige selectie: Aufgebot / Sélection / Convocazione



🇧🇪 🆚🇨🇭

11.11, 20h45, Bruxelles



🇨🇭🆚 🇪🇸

14.11, 20h45, Basel



🇨🇭🆚 🇺🇦

17.11, 20h45, Luzern



📺Live SRF 2, RTS 2, RSI La 2 &



👉 https://t.co/AeHvUVv9wn Aufgebot / Sélection / Convocazione🇧🇪 🆚🇨🇭11.11, 20h45, Bruxelles🇨🇭🆚 🇪🇸14.11, 20h45, Basel🇨🇭🆚 🇺🇦17.11, 20h45, Luzern📺Live SRF 2, RTS 2, RSI La 2 & https://t.co/0gYiELnZcu pic.twitter.com/Quib4O0m0D — 🇨🇭 Nati (@SFV_ASF) November 6, 2020