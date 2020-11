Thorgan Hazard geeft update over broer Eden: "Die verhalen? Niks van gelezen of gehoord"

"Het is veel", zuchtte ook Thorgan Hazard. Er zijn er niet veel die tussen hun drukke clubbezigheden ook nog eens de nationale ploeg er nu met plezier tussen nemen. Al had broer Eden wel graag afgereisd, verzekerde Thorgan ons.

De positieve coronatest van Eden Hazard heeft al wat inkt gekost. De aanvaller van Real Madrid blijft waarschijnlijk in Spanje. "Hij gaat nog een tweede test laten afnemen en misschien is die negatief, maar ik denk niet dat hij komt. Dat er veel verhalen de ronde doen? Die heb ik niet gelezen of gehoord. Ik denk dat veel mensen dit virus niet begrijpen..."

Voor Eden is het al een jaar geleden dat hij kon aantreden met de Rode Duivels. "Dat is veel en hij voelt zich daar niet goed bij. Eerst was er die blessure en nu dat virus. Hij heeft wel geen symptomen en voelt zich goed. Maar hij had hier liever wel geweest", aldus Thorgan.

Nog een belangrijke speler die twijfelachtig is: Romelu Lukaku. "Het is altijd beter dat hij er bij is. Hij scoort altijd en hij weegt op verdedigingen. Maar er is nog kwaliteit en er zijn andere spitsen om het werk te doen."