Anderlecht schuift (alweer) in medisch departement

Wat goed is moet beter en wat uitstekend is moet de perfectie benaderen. Elk detail moet tot in de puntjes in orde zijn bij RSC Anderlecht en dat geldt ook voor het medisch departement.

De club haalde vorige zomer al Damian Roden naar het Astridpark als Head of Performance en enkele weken geleden kondigde RSCA aan dat Luc Vanden Bossche KAA Gent zou verlaten om clubarts te worden bij de recordkampioen. Anderlecht kondigde nu nog enkele wijzigingen aan op de clubwebsite: "RSCA gaat ook op een veel bredere manier samenwerken met het UZ Gent, bijvoorbeeld voor medische en fysieke testen. Niels Mathieu, in totaal al 7 jaar als kinesist verbonden aan RSCA, wordt de nieuwe Head Physical Therapist. Maarten Brecko, kinesitherapeut met 13 jaar ervaring uit Achel, versterkt dan weer het team als Physical Therapist."