Is het spitsenprobleem van Club Brugge opgelost? 'Aston Villa wil Wesley op Olympia laten terugkeren'

Is het spitsenprobleem van Club Brugge na de jaarwisseling opgelost? In Engeland circuleert alvast een opvallend gerucht. Zo is Wesley Moraes op Olympia aangeboden.

Aston Villa hoestte vorig jaar nog 25 miljoen euro op om Wesley Moraes los te weken bij Club Brugge. De Braziliaanse aanvaller revalideert momenteel van een zware knieblessure. De Engelse eersteklasser gelooft nog steeds in Wesley, maar het wordt moeilijk voor de aanvaller om zich opnieuw in de ploeg te spelen. En de 23-jarige spits heeft nu vooral speelminuten nodig. Volgens de geruchtenmolen is Wesley alvast aangeboden bij Club Brugge. De Belgische landskampioen kan de Braziliaan op huurbasis overnemen, terwijl Wesley in België speelminuten kan verzamelen.