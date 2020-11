'International krijgt groen licht van Antwerp om af te reizen, maar wordt geweigerd door vliegmaatschappij'

Guy Mbenza moet noodgedwongen opnieuw aansluiten bij Antwerp FC. De aanvaller was klaar om te vertrekken naar Congo, maar geraakt simpelweg niet in zijn thuisland.

Guy Mbenza was opgeroepen voor de nationale ploeg van Congo-Brazzaville. De tweevoudig international kreeg in oktober af te rekenen met het coronavirus, maar was hersteld. Ook de clubdokter van de Great Old gaf hem groen licht om af te reizen.

Maar dat was zonder de vliegtuigmaatschappijen gerekend. Mbenza werd geweigerd en geraakt simpelweg niet in Congo. Hij sluit terug aan op de Bosuil voor de groepstrainingen.