Hernan Losada krijgt steun uit onverwachte hoek: "Wie nu zegt dat hij op de counter moet spelen is een dommerik"

Dit weekend schotelden KV Kortrijk en Beerschot de neutrale fan een 5-5 voor. En de score had zelfs hoger kunnen oplopen... Wie dit jaar afstemt op een match van de Ratten kan er haast zeker van zijn dat het een spektakelmatch wordt. Maar moet de ploeg niet meer aan het resultaat gaan denken?

Met andere woorden: moet Hernan Losada het realistischer aanpakken? Die vraag schotelde Gazet van Antwerpen voor aan Jan Ceulemans, die in zijn tijd als coach van Westerlo ook garant stond voor doelpuntrijke ontmoetingen.

Niet meer degraderen

"Op dit moment zal niemand hem zeggen dat hij op de counter moet spelen. Wie dat doet, is een dommerik. Dit is een periode die ze op het Kiel moeten koesteren", vertelt Ceulemans in GvA.

Er is nauwelijks druk voor de promovendus, want zakken zal niet meer gebeuren. "Zolang ze blijven winnen, moeten ze op deze manier blijven voetballen. Als ze dit een heel jaar kunnen volhouden, dan tekenen ze daar meteen voor. En dan nemen ze die tegengoals er wel bij."