Opgelet Belgische clubs: 34-voudige international (31) van Oranje die WK-brons pakte zoekt nieuwe club

De transfermercato is sinds 5 oktober gesloten, maar dat wil niet zeggen dat de Belgische clubs geen speler zonder contract kunnen oppikken. Zo zit een Nederlander met mooie adelbrieven sinds 12 oktober zonder club.

Op 12 oktober werd de overeenkomst tussen Watford FC en Daryl Janmaat stopgezet. De club was nog maar pas uit de Premier League gedegradeerd en de Nederlandse verdediger was nog niet helemaal hersteld van een knieblessure.

WK-brons

Zo kwam er een einde aan het zesjarige avontuur van Janmaat in Engeland. In 2014 plukte Newcastle United hem weg bij Feyenoord en sinds 2016 kwam hij uit voor Watford. Nu gaat hij, zo schrijft Algemeen Dagblad, zijn conditie onderhouden bij ADO Den Haag, de club waar hij in 2007 doorbrak als prof.

Volgens de Nederlandse krant zou Janmaats knieblessure tot de verleden tijd behoren en kijkt hij nu hoe ver hij staat. Tussen 2012 en 2018 speelde de nu 31-jarige verdediger 34 interlands voor Oranje. Op het WK in 2014 had hij een belangrijk aandeel in de bronzen medaille voor Nederland.

Voor sommige Belgische club een interessante piste, wat ons betreft...