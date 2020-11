Een van de zwaarst getroffen eersteklassers is eindelijk coronavrij

In oktober en november ging het coronavirus wild tekeer bij enkele Belgische eersteklassers. Waasland-Beveren werd hard getroffen en kan eindelijk opgelucht ademhalen.

Op een gegeven moment kampten de Waaslanders met meer dan een dozijn besmettingen in de spelersgroep. De positieve gevallen in de omkadering laten we dan nog buiten beschouwing.

Bekomen tijdens interlandbreak

Door de vele afwezigen vroeg Waasland-Beveren voor de wedstrijden tegen KV Oostende (19 okt.) en Sporting Charleroi (25 okt.) uitstel aan. De Pro League stemde toe. Na die moeilijke periode speelde W-B al twee wedstrijdenn weliswaar nog steeds met afwezigen.

Maandag keerde met Din Sula de laatste speler terug uit quarantaine, meldde Het Nieuwsblad. Met de interlandbreak die net is aangebroken hebben de Waaslanders even tijd om te bekomen van die moeilijke periode.

Op 24 november haalt W-B de match tegen KV Oostende in en op 2 december trekt de club naar Charleroi.