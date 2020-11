De droom van Michy Batshuayi bij de Rode Duivels: "De cijfers liegen niet"

Michy Batshuayi heeft al moeilijke tijden gekend, maar blijft er rotsvast in geloven dat hij van waarde kan zijn. Ook bij de Rode Duivels, uiteraard.

De Rode Duivels spelen woensdagavond vriendschappelijk tegen Zwitserland, daarna volgen ook duels in de Nations League tegen Engeland en Denemarken.

Gouden generatie

"Ik wil graag een trofee winnen met de nationale ploeg", geeft Michy Batshuayi aan in aanloop naar de interlandweek.

"Ik wil een trofee meebrengen naar België. Het is een droom. Of nee, het is een doel. We willen tonen dat we de gouden generatie zijn. We moeten iets binnenhalen, de cijfers liegen niet."