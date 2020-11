"We hopen dat hij hier ook de langst zittende trainer kan worden": Genk-bestuur hoopt op nieuwe Nederlandse voltreffer

Bij Racing Genk hopen ze dat de derde coach van het seizoen ook de goede wordt. Niet dat Jess Thorup geen resultaten bracht, integendeel, maar hij stapte zelf op. John van den Brom werd dinsdag voorgesteld en technisch directeur Dimitri De Condé had enkele lovende woorden in petto voor hem.

Chadli en Mertens

Zo was hij onder meer onder de indruk van John van den Broms verdiensten in zijn verschillende periodes in Nederland. "Hij is de trainer die bij AGOVV Dries Mertens en Nacer Chadli heeft gelanceerd. Hij heeft Europees voetbal gehaald met ADO Den Haag en Vitesse. Hij heeft vijf jaar bij AZ gewerkt, waar hij de langstzittende trainer was", citeerde Het Laatste Nieuws Dimitri De Condé.

De Condé vergat uiteraard niet de titel met Anderlecht te vermelden. De technisch directeur keek ook in eigen boezem. "Onze ‘trackrecord’ met coaches is niet geweldig de laatste jaren, wij hopen van harte dat Van den Brom ook bij ons de langstzittende coach kan worden", besloot hij.

De sportieve ambitie voor dit seizoen is om in de reguliere competitie in de top-4 te eindigen en zo play-off 1 te spelen.