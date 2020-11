OFFICIEEL: ambitieuze 1B-club blijft maar gaan en heeft nu ook Japanse jeugdinternational beet

Dit seizoen maken twee van de acht clubs kans om van eerste klasse B naar de Jupiler Pro League te promoveren. Veel ploegen zitten dus met ambities om te stijgen en dat is duidelijk te merken aan de transfers.

Een van de meest ambitieuze clubs is Lommel. Sinds de Noord-Limburgse club is overgenomen door de groep achter Manchester City is er geen houden meer aan. De ene transfer na de andere werd afgerond. Sommige zelfs voor recordbedragen in 1B.

Wintertransfer

In januari verwelkomt Lommel nog een nieuwe speler. Koki Saito komt over van de Japanse eersteklasser Yokohama FC. De aanvaller is nog maar 19 jaar en toch heeft hij al flink wat ervaring als prof. Vorig jaar was hij belangrijk in het promotieverhaal van Yokohama en ook in de eerste klasse is hij nog steeds een basisspeler.

Vanaf januari 2021 vervoegt hij de Lommelse rangen. Saito en de Limburgse club bereikten een akkoord tot 2025. Volgens het gespecialiseerde Transfermarkt.com ligt zijn marktwaarde op 625.000 euro. Hoeveel Lommel betaalt voor de aanvaller is niet geweten.