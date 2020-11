Manuel Akanji is klaar voor het duel tegen de Belgen: "Niet echt een karwei voor ons"

Manuel Akanji kent Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier uiteraard goed van bij Borussia Dortmund, maar wil ook met Zwitserland knallen tegen de Rode Duivels.

Woensdagavond kruisen België en Zwitserland de degens in het stadion van Oud-Heverlee Leuven achter gesloten deuren.

Geen karwei

Manuel Akanji is er alvast klaar voor: "We spelen graag tegen grote ploegen als België, voor ons is dat zeker geen moeilijk karwei."

Geen (mentale) moeheid dus bij de Zwitsers, die maar wat graag met een resultaat willen uitpakken in Leuven. "Ik voel me goed en ik ben blij terug bij de nationale ploeg te zitten", aldus de gewezen coronabesmette.