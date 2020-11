Komt Eden Hazard toch nog in actie voor de Rode Duivels? "We blijven denken dat hij beschikbaar is voor een van de matchen"

Zowat elke nationale selectie mist een of meerdere spelers door het coronavirus. België zag Thomas Kaminski afhaken en kan ook niet rekenen op Eden Hazard. Hij testte al positief bij Real Madrid. Toch zou hij de Rode Duivels nog van dienst kunnen zijn.

Het is al bijna een jaar geleden dat Eden Hazard nog eens kon schitteren in het shirt van de nationale ploeg en het ziet er naar uit dat hij ook in deze interlandbreak niet in actie zal komen. De aanvaller van Real Madrid is eindelijk weer fit, maar testte vlak voor de interlandbreak positief op het coronavirus.

Toch overweegt Roberto Martinez om zijn aanvoerder alsnog naar België te halen. "We volgen voorlopig het protocol van de UEFA en we laten Eden verder werken om in vorm te blijven. We proberen wel te kijken of hij, indien mogelijk, de nationale ploeg kan vervoegen", legde de bondscoach uit bij la Dernière Heure.

"Zijn situatie is niet ernstig. Hij is asymptomatisch en houdt zich goed. Dat is nu het belangrijkste. Ik ga ook geen percentages plakken of hij in november nog bij de selectie komt. Het kan volgens het protocol van de UEFA, maar hij kan ook nog zeven of veertien dagen besmet blijven en positief testen. We blijven denken dat hij beschikbaar is voor een van de matchen."