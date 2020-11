🎥 21e EK-land is bekend! Veteraan Goran Pandev (37) kroont zich tot absolute volksheld

Twintig deelnemers van het EK zijn al lang bekend en de vier overige plaatsen worden ingevuld via een eindronde. Die staat donderdagavond op het programma en Georgië en Noord-Macedonië moesten als eerste in actie komen.

Georgië kreeg het thuisvoordeel en dat was niet onbelangrijk, want de winnaar van deze finale plaatst zich rechtstreeks voor het EK in 2021. En die winnaar is Noord-Macedonië. Ze komen in de poule met Oostenrijk, Nederland en Oekraïne terecht.

Volksheld Pandev

De voetbaldwerg won met 0-1 na een doelpunt van Goran Pandev en gaat zo voor de allereerste keer in de geschiedenis van het land naar een groot toernooi. Pandev is ondertussen al 37, maar de ex-spits van Napoli en Inter is duidelijk nog niet versleten.

Pandev was al een volksheld toen hij in 2010 de Champions League won met het Inter van Mourinho. Straks staat er wellicht een standbeeld van hem in Skopje! Pandev ligt sinds 2015 onder contract bij Genoa.