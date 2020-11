Lamkel Zé ligt op ramkoers met Leko en solliciteert nu zelfs bij eeuwige rivaal: "Als hij wacht tot ik naar hem stap, zal hij nog lang mogen wachten"

Bij The Great Old beschikt Ivan Leko over heel wat aanvallende weelde. Dat betekent dat er al een tijdje geen sprake meer is van Didier Lamkel Zé in de Antwerpse spelerskern en dat begint zo stilaan te steken bij de excentrieke Kameroener.

In La Dernière Heure laat Lamkel Zé geen spaander heel van zijn Kroatische oefenmeester."Ik heb geen zin om over Leko te praten, omdat hij zo weinig respect toonde ten opzichte van mij. Hij had al een beeld van mij gevormd vooraleer hij naar Antwerp kwam." "Als hij wacht tot ik naar hem stap, zal hij nog lang mogen wachten. Als hij mij belt om te spelen? Ik weet niet of ik zou opnemen. Als het verzoek van Lucien - voor wie ik zeer veel respect heb - komt, dan wel. Al is het maar om mij in de kijker te spelen om in januari een ander team te vinden." De Kameroener zou het liefst in België blijven en zegt zelfs dat Beerschot hem mag bellen. Ook Standard en Anderlecht ziet Lamkel Zé als een optie, hij krijgt namelijk veel berichten van de fans van de twee topclubs.