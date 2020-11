Aderlating voor Servië: ex-speler van Anderlecht heeft positief getest op het coronavirus en is er niet bij in play-off wedstrijd voor EK 2020

Vanavond staat Servië voor een zeer belangrijke wedstrijd tegen Schotland. De winnaar van dit duel mag namelijk naar het EK in 2020. Servië kreeg vandaag echter slecht nieuws te horen, want Luka Milivojevic heeft positief getest op het coronavirus.

Vanavond staan de play-off wedstrijden op het programma voor het EK 2020. Servië neemt het daarin op tegen Schotland, maar ze zullen het zonder een belangrijke speler moeten. Luka Milivojevic is er namelijk niet bij.

De ex-speler van Anderlecht, die nu aan de slag is bij Crystal Palace in de Premier League, heeft volgens SkySports positief getest op het coronavirus. Een aderlating voor het land, want ze moeten de wedstrijd winnen als ze zich nog willen kwalificeren voor het EK.