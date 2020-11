Van den Brom sluit de deur niet voor Dessers: "Hij heeft mij verrast met zijn mentaliteit"

John van den Brom heeft zijn ploeg het voorbije weekend voor het eerst aan het werk gezien in de derby tegen STVV. De voorbije dagen stond de Nederlander mee op het trainingsveld met de Limburgers.

Cyriel Dessers, de topschutter van vorig seizoen in de Eredivisie, zit momenteel op de bank bij KRC Genk. Paul Onuachu krijgt voorlopig de voorkeur: "Als een speler sinds het begin van het seizoen negen doelpunten maakt, is hij duidelijk belangrijk voor het team. Hij heeft een belangrijke rol", vertelde van den Brom in Het Belang Van Limburg. "Maar Cyriel zijn tijd kan komen. Hij heeft mij verrast met zijn mentaliteit op training. Hij kwam naar KRC Genk met hoge verwachtingen, maar hij heeft ook de juiste mentaliteit", aldus de Nederlander.

Het was vanaf de tribune op Stayen dat Van Den Brom zijn spelers de Limburgse derby zag winnen. "Op zaterdag was ik onder de indruk van de passie die het team, net als de staf, in het winnen van deze wedstrijd stak. Ik voelde dat ook de volgende dag toen de fans de spelers met taart kwamen verwelkomen. Het maakt me trots om bij deze warme club te werken."