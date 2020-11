Sterkhouder én leider in La Liga, maar geen Rode Duivel: 'Januzaj begrijpt niet waarom Martinez hem niet heeft opgeroepen'

Wat is er aan de hand met Adnan Januzaj? Of beter gezegd: waarom is de speler van Real Sociedad geen Rode Duivel meer? Ook zelf snapt hij er niets van.

De Belgische voetbalfan zal zich afvragen wat er aan de hand is met Adnan Januzaj, maar iemand die La Liga een beetje volgt weet wel beter. Het klopt dat het jeugdproduct van RSC Anderlecht vorig seizoen enkele mindere maanden had, maar... Sindsdien ging het enkel bergop. Januzaj bezorgde La Real eind vorig seizoen een Europees ticket, is momenteel een basisspeler in Baskenland én staat met zijn club aan de leiding in Spanje. Dat wil zeggen: boven Real Madrid en FC Barcelona. En toch roept Roberto Martinez hem niet op. Zijn laatste interland - en dat was een héél slechte - dateert van de wedstrijd in San Marino in september 2019. De laatste interlandbreak waren er enkele kwaaltjes, maar nu? En het EK? Ook Januzaj weet het niet. Volgens Het Laatste Nieuws is er volgens de entourage van de speler geen reden om hem niet op te roepen. De twaalfvoudig Rode Duivel zal zich moéten tonen in Spanje om op het EK te geraken...