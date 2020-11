Goed nieuws voor Rode Duivels: Marcus Rashford mist interland door blessure

Zondag nemen de Rode Duivels het op tegen Engeland in de Nations League. Marcus Rashford zal er niet bij zijn, de aanvaller blesseerde zich vorig weekend met Manchester United en raakt niet fit.

Vorig weekend speelde Manchester United tegen Everton. Er werd gewonnen door United maar Rashford had na de partij last van zijn schouder. Die blessure zorgt ervoor dat hij de koemnde wedstrijden niet mee kan doen met Engeland.

Dat is zeker geen slecht nieuws voor de Rode Duivels want Rashford is vooraan een van de belangrijskte pionnen van Engels bondsoach Southgate. In de heenwedstrijd scoorde Rashford nog een penalty. Dit jaar is hij bij Manchester Unitd goed voor 4 doelpunten in de Champions League, waaronder een hattrick tegen RB Leipzig in een tijdspanne van 16 minuten.