🎥 Zo mooi kan voetbal zijn: Schot kan emoties niet bedwingen nadat Schotland zich voor de eerste keer in 22 jaar plaatst voor toernooi

Het leek erop dat Ryan Christie de matchwinnaar zou worden bij Schotland. De middenvelder van Celtic scoorde in de tweede helft de 0-1 en het bleef ook lange tijd zo. Maar in de blessuretijd scoorde Real-spits Jovic de 1-1. Na een gemiste penalty van Mitrovic (ex-Anderlecht) kon Schotland dan toch zegevieren.

In het post-matchinterview bij Sky Sports kon Ryan Christie de emoties niet bedwingen. "Ryan, ik kan de emotie zien. Ik ben zelf ook aan het wenen", zei de interviewer zelf nog. De Schot slaagt erin om een volledig interview te geven ondanks de emotie.

"I hope everyone back home is having a party tonight!" 🥳



Just look how much it means to Ryan Christie! 🥺pic.twitter.com/pr13ClPSwl