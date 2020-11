In 1B zien ze weinig nut van Club NXT bij hen te zetten: "Jongens van het vierde middelbaar gaan het ook moeilijk hebben op de universiteit"

Volgende week bekijken de clubleiders een hervorming van de huidige 1B. Het format met acht gaat zo goed als zeker op de schop. Maar wat met beloftenteams? Voorlopig laat Club NXT zien dat die jongens nog iets te groen zijn om een rol van betekenis te spelen.

Emilio Ferrera, coach van Seraing, is er alvast niet voor gewonnen. "Ik vind dat beloften bij de beloften moeten spelen. Te snel willen gaan heeft geen zin. Jongens van 17 jaar kunnen ook verbeteren in matchen mét inzet tegen andere 17-jarigen - waarom moeten ze al tegen mannen spelen?", vraagt hij zich af in HLN. "Als je iemand van het vierde middelbaar al naar de universiteit stuurt, zal hij het ook moeilijk hebben."

Ook het format staat hem niet aan. "Club NXT mag alles verliezen en ze zullen niet zakken, of alles winnen en ze zullen niet stijgen. En hoeveel punten hebben ze nu pas? Ik vraag me af of dat voor die spelers wel zo leuk is."