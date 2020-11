Van den Brom ziet enkele jonkies zich manifesteren: "Aangenaam verrast"

John van den Brom heeft zijn debuut als coach van Genk gemaakt in een oefenmatchje tegen de nationale U21. Daarin werd het 2-2, maar Van den Brom was vooral tevreden over de inzet en enkele jonkies.

Van den Brom ontdekte enkele interessante profielen. “Ik wist dat die jonkies konden voetballen”, zegt hij in HBvL. “Maar ik ben vooral aangenaam verrast door de intensiviteit, die zij nu al tonen. Achteraan is de bezetting na onze drie Colombianen niet zo heel breed, dan is het goed om zien dat Seigers zich manifesteert en Kouassi een prima indruk maakt."

Van den Brom heeft alle leien gewist en iedereen krijgt de kans zich te tonen. "Al is het maar één helft in een kort partijtje, je moet die proberen te grijpen. Een trainerswissel betekent voor bepaalde spelers altijd een nieuwe start. Daehli maakte bijvoorbeeld niet alleen een knappe goal, hij probeert zich ook elke dag te tonen. Dat is mooi, het geeft me als coach extra mogelijkheden.”