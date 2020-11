Club Brugge neemt na minder dan anderhalf jaar al afscheid van operationeel directeur

Club Brugge heeft afscheid genomen van operationeel directeur Katrien Meire. De advocate was pas sinds juni vorig jaar in dienst bij de West-Vlamingen.

De 36-jarige Meire moest als eerste vrouwelijke topmanager een achtkoppig managementteam aansturen, maar dat is dus na minder dan anderhalf jaar al afgelopen, weet De Tijd.

Het waarom is niet duidelijk, want noch Club Brugge noch Meire willen meer uitleg geven. Meire kreeg de operationele leiding en runde alles wat met het management op matchdagen, het stadion, de leveranciers, de horeca en het nieuwe trainingscentrum in Westkapelle te maken heeft.