De huurlingen van AA Gent: trefzeker in Frankrijk, Kroatië en Cyprus

Tijdens de interlandbreak neemt Voetbalkrant.com de tijd om na te gaan hoe de huurlingen van de Belgische topclubs het ervan afbrengen. In deze aflevering nemen we AA Gent onder de loep. En het moet gezegd: zowel in Frankrijk, Cyprus als Kroatië brengen de Buffalo's het er goed vanaf.

Als God in Zuid-Frankrijk

Brecht Dejaegere kreeg bij AA Gent alsmaar minder speelminuten. De energieke middenvelder, toch al 29 jaar intussen, werd door de Buffalo's uitgeleend aan Toulouse. Bij de Zuid-Franse club, die in de Ligue 2 uitkomt, vond Dejaegere de spelvreugde terug.

Dejaegere groeide bij Toulouse in no time uit tot een certitude op het middenveld. Na een dramatische start herpakte Toulouse zich, waardoor ze op dit moment op een negende plaats kamperen. Ook Brecht Dejaegere vindt alsmaar beter zijn draai bij Toulouse: met twee goals en evenveel assists in de laatste drie wedstrijden doet hij het fantastisch.

Le premier ⚽️ toulousain de @BDejaegere sur un bon centre de @S_MoreiraOff et après une belle action collective a lancé les Violets vers la victoire 👍



📺 Le résumé vidéo de #TFCRAF ⤵️https://t.co/xRrpxxpuzO pic.twitter.com/fXAzUiS8M9 — Toulouse FC (@ToulouseFC) October 26, 2020

Overigens speelt Dejaegere bij Toulouse samen met Deiver Machado. De Colombiaan kon zich bij AA Gent nooit doorzetten en vertrok afgelopen zomer transfervrij bij de Buffalo's.

Man van vier miljoen toont zich wél in thuisland

In 2017 telde AA Gent maar liefst 4,25 miljoen euro neer om Franko Andrijasevic, drievoudig Kroatisch international, weg te plukken bij Rijeka. Dat de aanvallende middenvelder kon voetballen, zag iedereen. Toch kwam hij bij de Buffalo's in 34 wedstrijden, veelal invalbeurten, niet verder dan twee goals.

Na een uitleenbeurt bij Waasland-Beveren volgde een nieuwe uitleenbeurt, aan... Rijeka. Zijn ex-club telde in 2018 een huurvergoeding van 1,6 miljoen euro neer om de offensieve middenvelder terug naar de heimat te halen.

Franko Andrijašević has still got it. 🔥



Cheeky, very cheeky frm Franko and, I must say, filthy.



Eros Grezda owes him a dollar for a ride in toll tunnel. 💸



⚪️🔵 pic.twitter.com/cqZ36OresS — Ivan Žeželj (@izezelj) February 23, 2020

En met succes. Met Andrijacevic als aanvoerder stak Rijeka vorig seizoen de Kroatische beker in de lucht. Dit seizoen wordt de 29-jarige middenvelder geplaagd door allerlei kwaaltjes. Toch scoorde hij al drie keer in evenveel competitieduels.

De Kroaat ligt nog tot de zomer van 2022 onder contract bij de Buffalo's. De kans dat we hem nog aan het werk zullen zien in de Ghelamco Arena lijkt echter miniem.

Kvilitaia scoort voor Cypriotische leider

Drie miljoen, dit bedrag schreef AA Gent in 2018 over op de rekening van Rapid Wien om Giorgi Kvilitaia in te lijven. De Georgische spits toonde in Gent zijn kwaliteiten in de box, toch kon hij de concurrentiestrijd de voorbije seizoenen nooit in zijn voordeel beslechten.

Anorthosis Famagusta, dat door Lierse in 1997 nog uit de poules van de Champions League werd gehouden, bood Kvilitaia een uitweg. Bij de leider in de Cypriotische competitie was Kvilitaia tot dusver al goed voor drie goals in zes wedstrijden. Net als Andrijasevic gaat Kvilitaia volgend seizoen zijn laatste contractjaar in. Als de Buffalo's willen cashen, zal het Kvilitaia dus komende zomer van de hand moeten doen.

Charles Eloundou (Anorthosis) vs Achnas



Ależ 25-letni Kamerunczyk bawił się ze swoimi rywalami na skrzydle. Do tego bardzo duży udział przy jedynym golu w tym meczu, którego strzelcem był Giorgi Kvilitaia. pic.twitter.com/ahU3aoiO3b — Patryk Projs (@OptykaPatryka) October 29, 2020

Opvallend: bij Famagusta speelt de 27-jarige spits samen met zijn landgenoot Okriashvili, die nog bij Racing Genk voetbalde. Ook Galitsios, die naast Lokeren ook nog een tijdje voor Moeskroen voetbalde, speelt in de nadagen van zijn carrière onder de Cypriotische zon.