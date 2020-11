Rode Duivels kunnen niet rekenen op twee ex-Anderlechtspelers tegen Engeland

Goed nieuws voor België want Romelu Lukaku is fit geraakt, de aanvaller staat immers op het wedstrijdblad voor de wedstrijd België-Engeland van zondagavond. Maar er vallen wel enkele Belgen af.

Het was op voorhand al onzeker of Dendoncker, Doku en Boyata wel fit zouden raken voor de wedstrijd. Na een laatste medische check-up is beslist om ze toch niet mee op te nemen in de wedstrijdselectie en ze op de tribune te laten.

Het drietal werd niet aan de aftrap verwacht maar het is toch wel een domper, vooral voor Doku die regelmatig een kans krijgt van de bondscoach.

Ook Joris Kayembe en vierde doelman Coucke behoren niet tot de selectie voor zondagavond.