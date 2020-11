Ontslag van Cocu legt pijnpunt bloot: 'Er is in Nederland geen opvolging voor goede trainers als Van Gaal en Hiddink"

Het ontslag van Philip Cocu bij Derby County kwam niet helemaal als een verrassing, maar het legt volgens ex-Nederlands bondscoach Danny Blind wel een pijnpunt bloot.

Nederland kende een goede generatie trainers met Guus Hiddink, Louis van Gaal, Co Adriaanse die alle drie meerdere trofeeën hebben gewonnen in het buitenland. "We hebben van die generatie afscheid moeten nemen. Als succesvolle Nederlandse trainer kwam je sneller in beeld bij andere ploegen, maar dat is nu ook veel minder omdat deze generatie het wat minder doet", denkt Blind.

"Het is jammer om te zeggen maar we zijn niet meer zo vertegenwoordigd zoals we gewend zijn", gaat de Nederlander verder. Nochtans doorliep Cocu meerdere stappen om het vak te leren voor hij hoofdcoach werd. "Hij bouwde zijn carrière heel goed op. Daarna trok hij naar Fenerbahçe maar daar was het te onrustig", vindt hij.