"Het is onze laatste kans" en "Toen lag de bloementuil al klaar": analist maakt zich zorgen omtrent houdbaarheidsdatum gouden generatie

De Rode Duivels proberen zondagavond de poorten naar de Final Four van de Nations League helemaal open te breken. Het is nu of nooit op weg naar een prijs misschien wel.

Ook de analisten zien het stilaan met lede ogen aan: de gouden generatie wordt elk jaar wat ouder, de kansen raken stilaan op.

Laatste kans

"We moesten in 2016 al Europees kampioen geworden zijn, die bloementuil lag gewoon voor het grijpen. Dat moet dus komend jaar worden goedgemaakt, met een groep die alweer vijf jaar ouder zal zijn. Met meer vraagtekens, meer blessures… Het is onze laatste kans", is Eddy Snelders duidelijk in De Zondag.

"Wat de volgende generaties gaan doen, is nog een open vraag. Met De Ketelaere, Vanheusden, Doku… gaan we best nog wel competitief blijven en er weer op elk groot tornooi bij zijn, zoals in de jaren 70 en 80. Maar wellicht zullen we weer tevreden moeten zijn als we de groepsfase overleven. Wat nu zo vanzelfsprekend is, is een ongelooflijke luxe…"