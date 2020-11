Recordinternational reageert na het missen van twee strafschoppen in belangrijk Nations League-duel: "Niet kijken naar de fouten"

Zaterdag moest een jubileum worden voor Sergio Ramos. De verdediger speelde zijn 177ste interland voor Spanje. Daarmee brak hij het Europees record van Gianluigi Buffon. Tijdens de wedstrijd miste hij twee strafschoppen.

Zaterdag speelde Sergio Ramos zijn 177ste interland voor Spanje. Hij breekt dus het Europees record dat op naam stond van de Italiaanse doelman Gianluigi Buffon. Op een groot feest draaide het echter allerminst uit.

In de Nations League nam Spanje het op tegen Zwitserland. Remo Freuler scoorde een prachtig openingsdoelpunt voor Zwitserland. Gerard Moreno legde een minuut voor tijd het 1-1 gelijkspel vast. Duur puntenverlies, want nu springt Duitsland naar de leidersplaats in de poule.

En het is niet dat de Spanjaarden de kansen niet hebben gekregen. Sergio Ramos kreeg twee strafschoppen. Tot tweemaal toe liet de verdediger een strafschop onbenut. Zwitserland-doelman Yann Sommer pakte beide ballen.

āŒ | Sergio Ramos mist twee penalty's in één match! Hij scoorde de voorbije twee jaar zijn laatste 25 penalty's! šŸ‡ŖšŸ‡øšŸ˜Æ#SUIESP pic.twitter.com/hp99VGvBNV — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 14, 2020

Sergio Ramos blijft specialist

Het was opmerkelijk dat de recordinternational zijn twee strafschoppen miste. De vorige 25 had hij voor zowel club als land wél omgezet. Daarom twijfelt bondscoach Luis Enrique niet aan de kwaliteiten van zijn specialist: "Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen. Sergio neemt al onze strafschoppen.”

Ook Sergio Ramos reageert op zijn uitschuiver: "Een felbevochten 1-1 gelijkspel. We worden niet gedefinieerd door onze fouten, maar door de manier waarop we de volgende doelen benaderen."