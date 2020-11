1B-koploper vaardigt drie internationals af: hoe verging het hen?

Union is de fiere koploper in 1B. Dat de ploeg van Felice Mazzu over heel wat kwaliteit beschikt, moge duidelijk zijn. De Brusselaars leveren dezer dagen ook drie A-internationals af. Loïc Lapoussin, Anthony Moris en Teddy Teuma kwamen de voorbije dagen in actie.

Anthony Moris stond zaterdagavond in doel bij de Luxemburgers. De ex-doelman van Standard en KV Mechelen zag hoe zijn team al na vijf minuten op voorsprong kwam na een eigen doelpunt. Een Luxemburgse rode kaart op het halfuur deed de wedstrijd echter helemaal kantelen. De Cyprioten, waar Johan Walem bondscoach is, wonnen uiteindelijk met 2-1. Teddy Teuma had het met Malta lange tijd knap lastig met Andorra, dat al vroeg op voorsprong kwam. In de tweede helft boog Malta de scheve situatie om. Het werd uitendelijk 3-1, Teuma maakte de negentig minuten vol op het Maltese middenveld. Eerder deze week ging Loïc Lapoussin met Madagascar 2-1 onderuit bij Ivoorkust. Oude bekende Gervinho en Sebastien Haller scoorden voor de Olifanten. Bij Madagascar stond Charleroi-speler Ilaimaharitra in de basis. Lapoussin mocht op het uur invallen en zo zijn debuut vieren als international. Bij Ivoorkust stond Simon Deli negentig minuten tussen de lijnen. Odilon Kossounou, die andere Ivoriaanse verdediger van Club Brugge, viel tien minuten voor tijd in.