Nieuwkomer van Manchester United blijft met problemen kampen: hij zou opnieuw besmet zijn met het coronavirus

Alex Telles heeft nog niet veel kunnen genieten van zijn periode bij Manchester United. De linksback kreeg te maken met het coronavirus en nu hij terug mag spelen, zou hij opnieuw besmet zijn geraakt.

Alex Telles speelde voorlopig nog maar één wedstrijd voor Manchester United. Hij mocht starten tegen PSG, maar daarna liep de Braziliaan het coronavirus op. Hij moest een tijd in quarantaine, maar nu is hij aan de slag bij de Braziliaanse nationale ploeg.

Daar heeft Alex Telles echter weer slecht nieuws gekregen, want volgens het CBF (Braziliaanse voetbal confederatie) zou de linksback opnieuw het coronavirus opgelopen hebben. De kans is dus bestaande dat het nog even zal duren voor hij zijn debuut zal maken in de Premier League.