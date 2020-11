Dreigt de financiële ineenstorting in de Serie A: boekhouding van Italiaanse clubs kleurt niet rood, maar bloedrood

Het Italiaanse voetbal staat aan de rand van de financiële afgrond. De totale schuldenlast van de clubs uit de Serie A bedraagt maar liefst 770 miljoen euro.

Het is La Gazzetta dello Sport die met de bloedrode cijfers op de proppen komt. De Italiaanse sportkrant kwam tot die vaststelling na het optellen van de reeds gepubliceerde jaarrekeningen van de clubs met de informatie van binnenuit.

Juventus FC liet eerder al weten dat de coronacrisis stevig had ingehakt op de financiën. De Oude Dame kondigt een tekort van negentig miljoen euro aan. Het is dan ook geen geheim dat Cristiano Ronaldo in de verkoop staat.

Aan de rand van de afgrond?

Maar het kan erger. AC Milan en AS Roma kijken tegen een schuldenberg van zo'n tweehonderd miljoen euro - en dat bedragt geldt voor iedere club apart - aan. Internazionale FC doet het iets beter met 'amper' honderd miljoen euro aan schulden.