🎥 Mahrez zet verdediging voor schut met geniale actie, Musona zorgt ervoor dat Algerije niet wint

In Afrika staat de interlandbreak in het teken van de kwalificatierondes voor de Africa Cup. In groep H was het Zimbabwe van Knowledge Musona het eerste land dat Algerije punten kon ontfutselen.

Algerije stond na 38 minuten nochtans al op een comfortabele 0-2 voorsprong. Beerschot-back Halaïmia bood Delort de 0-1 aan en Riyad Mahrez, de ster van de poeg, verdubbelde de score op fenomenale wijze. De balaanname was fantastisch, de dribbel en de afwerking mochten er ook zijn. Maar Algerije pakte geen 12 op 12 in de poule, want Zimbabwe knokte nog knap terug. Knowledge Musona (KAS Eupen) lukte de aansluitingstreffer en de ingevallen Dube zette de 2-2 eindstand op het scorebord. Aan dat ene puntje had Algerije wel genoeg om zich te plaatsen voor de Africa Cup in 2022. Ladies and gentlemen .. Riyad Karim Mahrez.



Exquisite. Elegant. Magnificent.#TotalAFCONQ2021 | @LesVerts | @Mahrez22 pic.twitter.com/0vdE4F50L8 — CAF (@CAF_Online) November 16, 2020 Andere oude bekenden van de JPL op het veld: Bensebaini (ex-Lierse) speelde 90 minuten voor Algerije en Nakamba (ex-Club Brugge) speelde de volledige match voor Zimbabwe.