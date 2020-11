Franse superster is ongelukkig: "Ik heb nog nooit zo'n slechte periode gekend in mijn carrière"

Het gaat niet goed met Paul Pogba. De centrale middenvelder doet het niet zo slecht bij de Franse nationale ploeg, maar bij Manchester United is de Franse superster maar een schim van zichzelf.

7 wedstrijden, 0 doelpunten en 0 assists. De statistieken van Paul Pogba bij Manchester United in de Premier League zijn niet om over naar huis te schrijven. De laatste wedstrijden wordt de middenvelder zelfs op de bank gezet door Solskjaer.

Bij Frankrijk speelt Pogba wel zijn wedstrijden, maar het is wel duidelijk dat de Fransman ongelukkig is. Hij gaf een interview bij RTL France. "Ik heb nog nooit zo'n moeilijke periode gekend in mijn carrière", gaf Pogba toe.