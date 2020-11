Lukaku en zijn balaanname, laat de kritiek erop maar verstommen: "Hij is daar enorm in geëvolueerd"

Romelu Lukaku kwam eens niet tot scoren voor de Rode Duivels. Dat betekent niet dat hij minder belangrijk was. De spits toonde zich een leider en woog - letterlijk - op de Engelse defensie. Daarbij viel ook op hoeveel progressie hij de voorbije jaren maakte in zijn balaanname.

Het is de steeds weerkerende kritiek van de non-believers: Lukaku kan geen bal deftig controleren. Zelfs de fans van Manchester United halen dat nog steeds aan om hun kritiek op hem te rechtvaardigen. Maar de topschutter aller tijden van de Duivels heeft daar lak aan. Hij wist ook wel dat het een werkpunt was en heeft daar uren en uren aan besteed om het te verbeteren.

Tegen Engeland werd het pas echt duidelijk hoe hard hij daarin verbeterd is. Met een kolos als Tyron Mings (1m96) hijgend in zijn nek zette hij zich onwrikbaar met de rug naar doel en nam de weinige ballen die zijn richting uitkwamen perfect aan. Zo ook bij het doelpunt van Youri Tielemans, waarbij hij ook het overzicht bewaarde waardoor de middenvelder kon uithalen en scoren.

Hij is een perfectionist

"Dat klopt helemaal", aldus ex-Rode Duivel Cisse Severeyns. "Hij is daar enorm in geëvolueerd. Zijn balaanname is nu heel goed. Ik vind dat het kaatsen nog iets beter kan, maar ik ben ook zeker dat hij daar constant aan werkt."

Dat is de mantra van 'Big Rom': 'oefening baart kunst'. Hij schaaft zoveel aan zijn mindere kanten dat die bijna niet meer te zien zijn. "Dat lees je ook van alle trainers die hij al gehad heeft. Hij is een perfectionist die dagelijk aan zijn gebreken werkt", knikt Severeyns.

Hij kan veel beter kaatsten met een tegenstander in de rug dan een paar jaar geleden

Analist Eddy Snelders ziet ook de progressie die hij maakte. "Het blijft wel nog een knelpunt, maar er is duidelijk veel en hard op getraind. Hij kan nu ook veel beter kaatsen met een tegenstander in zijn rug", aldus Snelders. "Het is niet meer zo onbeholpen als een paar jaar geleden toen de ballen van hem wegsprongen. Op een smal veld zoals gisteren tegen Engeland, met weinig speelruimte, deed hij het dikwijls heel goed."