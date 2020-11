Selim Amallah volgt ploegmaat op als 'Belgische Leeuw'

In de verkiezing van 'Belgische Leeuw, de verkiezing van de beste voetballer van Maghrebijnse afkomst in de Belgische competitie, is Selim Amallah als winnaar uit de bus gekomen.

Selim Amallah is uitgeroepen tot 'Belgische Leeuw'. De middenvelder volgt zijn land- en ploeggenoot Mehdi Carcela op. De Marokkaan haalde het van onder meer Selemani (Kortrijk), Saadi (ex-Cercle) en landgenoten Mmaee (STVV) en Carcela (Standard). Marouane Fellaini werd verkozen tot beste speler in het buitenland, Karim Belhocine (Charleroi) tot beste trainer en Loïs Openda (Vitesse, uitgeleend door Club Brugge) voor de tweede keer op rij tot beste belofte.De uitreiking gebeurde digitaal.