Slecht nieuws voor FC Barcelona: middenvelder is geblesseerd uitgevallen bij Spanje

Spanje en FC Barcelona hebben slecht nieuws gekregen. Sergio Busquets is namelijk uitgevallen tegen Zwitserland. Een mri-scan zal duidelijk moeten maken hoe ernstig de blessure is.

Spanje nam het zaterdagavond in de Nations League op tegen Zwitserland. De Spanjaarden bleven op een 1-1 gelijkspel steken en daarbovenop kon Sergio Busquets de wedstrijd niet afmaken. Hij viel geblesseerd uit.

De Spaanse ploeg heeft laten weten dat de middenvelder van FC Barcelona een blessure heeft opgelopen aan de knie. Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure is. Een mri-scan moet duidelijk maken hoe lang Busquets out zal zijn.