Kompany onder de indruk en laat dat ook duidelijk blijken na oefenmatch tegen Charleroi

Anderlecht speelde zaterdag een oefenmatch tegen Sporting Charleroi. In het Stade du Pays de Charleroi werd het 0-2 voor paars-wit. Charleroi trad met zijn A-ploeg aan terwijl Anderlecht zijn U21 de wei instuurde.

Wel een straf resultaat dus na goals van De Wilde en Leoni. Dat vond ook Vincent Kompany, die aandachtig toeschouwer was bij de wedstrijd. Na de match stak hij in de kleedkamer een speech vol lof en motivatie af. "Ik ben fier op jullie", was het betoog. "Tegen ervaren spelers hebben jullie laten zien dat jullie ook al jullie mannetje kunnen staan."

Bij Anderlecht draafden enkel Antonio Milic en Mohammed Dauda van de A-kern op. De eerste twintig minuten bleken de jonkies nog even onder de indruk, maar daarna gingen ze hun eigen voetbal spelen. Bal van voet tot voet over de grond. En daar had Charleroi het bijzonder moeilijk mee. De technische staf van de Carolo's was dan ook niet heel tevreden.

Wat ook voldoening was aan Kompany was dat het twee infiltrerende middenvelders waren die scoorden. De U21 en de A-ploeg zitten op dezelfde lijn en Kompany apprecieert het werk dat Craig Bellamy in moeilijke omstandigheden - hij verliest om de haverklap wel een speler aan Kompany - moet doen.

Opstelling: Bart Verbruggen, Loïc Masscho, Zeno Debast, Antonio Milic, Luca Ferrara, Leoni, De Wilde, Mario Stroeykens, Chris Kaliluka, Mohammed Dauda, Simion Michez