Morten Olsen hoopt dat Denemarken kan verrassen tegen de Rode Duivels: "Niets is onmogelijk"

Woensdagavond spelen de Rode Duivels hun laatste wedstrijd in de Nations League tegen Denemarken. De winnaar van dit duel wordt de groepswinnaar en maakt dus nog kans om het toernooi te winnen.

De Rode Duivels zijn favoriet, maar bij Denemarken willen ze uiteraard verrassen. Enkele dagen geleden kwamen de Denen met de schrik vrij tegen Ijsland, maar Morten Olsen, onder meer ex-Anderlecht en ex-bondscoach van Denemarken, hoopt op een verrassing.

Hij vertelde het in een analyse bij Sporza. "Niets is onmogelijk. In de vorige editie van de Nations League verloren de Rode Duivels met 5-2 van Zwitserland en Denemarken is het nog niet vergeten", aldus Morten Olsen.

Eriksen

Morten Olsen kwam terug op de wedstrijd van Denemarken tegen Ijsland. Hij legt uit dat de belangrijke spelers niet in topvorm zijn. "De organisatie staat goed, maar de sterkhouders, zoals bijvoorbeeld Eriksen, zijn niet in topvorm."