Vranjes zinspeelt met Instagram-story op een eventuele terugkeer naar ex-club

Gezien het parcours dat Ognjen Vranjes aflegde bij Anderlecht was het al hoogst opmerkelijk dat hij vanaf speeldag vijf vier wedstrijden op rij tussen de lijnen stond. Inmiddels is de Bosniër weer aan de kant geschoven en dat doet de speculatie over een vertrek weer oplaaien.

Vranjes is dan graag de man die dat zelf nog wat aanwakkert. Ook een wederkerend thema: als de verdediger bij Anderlecht op een zijspoor zit, zijn de geruchten over een terugkeer naar zijn ex-club AEK Athene niet ver weg. Dat is ook deze keer het geval.

Een story op Instagram wijst daar ook op. Daarin is in drie afbeeldingen te zien hoe Vranjes in het shirt van de Griekse topclub juicht na het maken van een doelpunt. Bij één van de foto's schrijft hij zelf: "Soon..." Met een hartje erbij. Hij zinspeelt er dus op dat een transfer naar AEK wel eens gauw in kannen en kruiken zou kunnen zijn.

Of daar veel waarde aan moet gehecht worden, is de vraag. Zijn vorige passage bij AEK kwam er in de vorm van een uitleenbeurt, maar een echte transfer en een hieraan gekoppeld transferbedrag zou Anderlecht beter uitkomen.