Spanje en Duitsland strijden om de groepswinst met deze opstellingen

In de Nations League staat dinsdagavond met Spanje-Duitsland een echte kraker op het menu. En het is een match met inzet want Spanje moet winnen om over Duitsland te wippen en zo de groepswinst binnen te halen.

Spaans bondscoach Luis Enrique kiest opnieuw voor Unai Simon in doel en niet voor David De Gea. Tegenover de ploeg die 1-1 gelijkspeelde tegen Zwitserland vorige week zijn er maar liefst 5 wijzigingen gebeurd. Zo vervangt Gaya op de linksback Tottenham-verdediger Reguilon. Luis Enrique kiest voor een volledig nieuw middenveld. Busquets, Merino en Fabian moeten wijken voor Rodri, Koke en Canales. Op de flank komt Dani Olom in de ploeg in plaats van Oyarzabal. 🇪🇸 ¡¡¡CON ESTE ONCE VAMOS A POR LA VICTORIA!!!



👥 Esta es la alineación titular de @LUISENRIQUE21 para la “final” ante Alemania en el estadio de La Cartuja de Sevilla. #SomosEspaña#SomosFederación pic.twitter.com/j95pz3XxyW — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) November 17, 2020 Duits bondscoach verandert hoogstwaarschijnlijk van opstelling in vergelijking met de 3-1 overwinning van Oekraïne vorige week. De driemansdefensie wordt een viermansdefensie met Philipp Max van PSV op de linksachter. Centraal op het middenveld komt Toni Kroos in de ploeg, hij moet samen met Gündogan en Goretzka de strijd op het middenveld winnen. Voorin kiest hij opnieuw voor Gnabry, Sane en Werner. 🇩🇪 Joachim #Löw's starting XI to face Spain! 👀#DieMannschaft #ESPGER pic.twitter.com/dcIwjO9rgF — Germany (@DFB_Team_EN) November 17, 2020





