'Veredelde oefenmatch' of niet, Nations League legt VTM geen windeieren

Of het interlandvoetbal nu op een gepast moment komt of niet, bij de kijkers was het alvast een succes. Commerciële omroep VTM scoorde zelfs nog nooit zo'n hoge kijkcijfers als afgelopen zondagavond.

Spelers en clubtrainers deden de afgelopen ween hun beklag over de zin en onzin over de interlandperiodes in de nu al propvolle kalenders. Maar de mallemolen blijft draaien. En voor de Vlaamse zender die de Nations League uitzendt legt dat geen windeieren. Hoogste ooit voor VTM Zondag stemden maar liefst 1.324.405 kijkers af op VTM om de wedstrijd tussen België en Engeland (2-0) in de Nations League te bekijken. De piek lag zelfs op 1.435.585 kijkers, weet Het Laatste Nieuws. Goed voor een marktaandeel van net geen 50%. Nog nooit behaalde VTM zo'n hoge kijkcijfers met een voetbalwedstrijd van de Rode Duivels.





