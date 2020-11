"Tielemans wordt beter dan De Bruyne en zal ooit de Gouden Bal winnen"

Marc Degryse ziet in Youri Tielemans de toekomstige patron van de Rode Duivels. Ook Kristof Calvo voorziet een gouden toekomst voor de Leicester-speler.

Meer zelfs: Calvo ziet Tielemans in de toekomst de Gouden Bal winnen. De politicus van Groen deed die uitspraak in de radiostudio bij het Waalse LN24.

"Ik ben heel enthousiast over Youri Tielemans. Ik was er met mijn vader over aan het praten en ik denk dat hij gelijk had toen hij zei: Tielemans zal groter worden dan De Bruyne, wat hij nu al doet op zijn leeftijd. Ik denk dat hij in de toekomst de Gouden Bal kan winnen", klinkt het hoopvol.