Na ontslag bij Gent en vertrek bij Genk komt Jess Thorup met opvallende mededeling: "Misschien doe ik dat wel"

Het wordt woensdagavond een pittig duel tussen België en Denemarken met als inzet de Final Four van de Nations League. Daar kijkt ook Deens coach Jess Thorup naar uit, met zijn verleden in België. Hij had ook een straffe mededeling in huis.

Jess Thorup beleefde enkele mooie jaren bij KAA Gent, alvorens hij er begin dit seizoen na twee speeldagen al de deur werd gewezen. Daarna trok hij naar KRC Genk, tot hij een aanbieding kreeg uit Kopenhagen en zo snel de Limburgers verliet voor een Deens avontuur. Terugkeer? Toch sluit hij een terugkeer naar de Jupiler Pro League niet uit. "Ik heb nog steeds een goed contact met zowel spelers als bestuursleden van Genk en Gent. Wie weet keer ik ooit terug naar België." "Ik heb spijt dat ik vertrok zonder afscheid te nemen van de spelers. Normaal verstop ik mij niet. We moeten er ook niet meer van maken dan het was."